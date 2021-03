Marine MATHIEU

Bonjour !



Ingénieure développeur web de formation, ma passion pour la moto, mon rôle de bénévole dans le team de course GMT94 Yamaha et une expérience de presque 4 ans dans le sponsoring, m'ont poussée à créer YelloWeb Marine pour aider les pilotes moto à professionnaliser leur image afin dobtenir de meilleurs contrats de sponsoring, grâce à un site internet pensé spécialement pour eux.

