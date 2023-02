Marine ORSET

Bonjour à vous,



Je m'appelle Marine j'ai 20 ans, je suis à la recherche très active de mon premier emploi dans le domaine de la gestion, administration et secrétariat, pourquoi pas la comptabilité à Bordeaux et ses alentours.

Je possède les diplômes suivants :

- BEP des métiers administratifs ;

- BAC Professionnel Gestion-Administration



En dehors de mes diplômes j'ai une âme de battante, je regorge de qualités et d'envie d'apprendre sur le terrain.

J'espère être reconnue par mon énorme envie de travailler, de m'investir dans une entreprise et d'évoluer au sein du personnel.

Ma dernière expérience a été dans une agence immobilière où j'ai beaucoup appris, j'ai mis à profit mes compétences et mes connaissances ainsi que mon savoir-être et les employés ont fait de même pour moi en me cultivant de leurs connaissances.

Je maîtrise très bien l'outil informatique ainsi que le pack office (Word, Excel, PowerPoint etc...), je n'ai aucun problème avec les outils bureautiques que je manipule souvent (imprimante, scanner, etc...).

J'ai également une bonne maîtrise de l'orthographe que j'aime entretenir et développer, j'aime également développer mon vocabulaire afin d'obtenir un côté très charismatique autant dans mon langage personnel que professionnel.

Je m'auto-forme afin de développer des connaissances qui m'intéresse ainsi qu'apprendre d'autres langues (Actuellement je me forme principalement en Anglais et en Italien) et également ma capacité à être autonome voire même très autonome.

Je sais créer des sites web et je suis d'ailleurs en pleine création d'un site sur la décoration générale qui est une de mes passions et de mes centres d'intérêts.



Pour en connaître davantage sur moi et mes ambitions je vous laisse poursuivre la lecture de mon profil.

Merci de l'intérêt que vous y porterez !



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Secrétariat

Rigueur

Microsoft Word

Assiduité

Gestion

Administratif

Adaptabilité

Appels d'offres

Aisance relationelle

Créativité

Art

Autonomie

Internet

Informatique

Dynamisme