Marine ROBIN

Responsable QSE forte de 3 ans d'expérience dans la filiale transport d'un grand groupe industriel français, et d'un an dans une entreprise agro-alimentaire.

J'ai su faire mes preuves grâce notamment à ma capacité d'écoute et d'analyse qui m'ont permis de :

- faire vivre un système de management intégré : Gestion des Non conformités, Suivi des plans d'action, Réalisation d'audits interne, Animation de la démarche d'amélioration continue,

- mettre en place un système 5S dans un atelier de maintenance PL,

- assurer la formation interne du personnel (Environ 100 personnes) sur les aspects Qualité, Sécurité, Santé et Environnement.



J'ai de plus contribué à la mise en place et à l'amélioration des conditions de travail grâce au déploiement d'une démarche FOH (Facteur Organisationnel et Humain), démarche qui a pour but de traiter les risques à la source afin de réduire le nombre d'accidents.



Mes compétences :

Audit interne

Évaluation des risques professionnels

Analyse environnementale (méthodologie et réalisat

Animation de module de formation QSE

Élaboration de plan de prévention

Management visuel