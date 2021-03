Avec presque 6ans d'expérience dans la vente alimentaire , je suis aujourd'hui a la recherche de mon premier emploi dans le prêt a porter

domaine qui me passionne depuis mon plus jeune âge , et que je souhaiterais faire partager a une entreprise

Je suis curieuse , très sociable et ponctuelle

Jaime le travail bien fait et j'aime apprendre de nouvelles choses