Mario TAJANI

Responsable de projets logiciels dans les secteurs suivants : santé, édition numérique, banques et assurances, alimentaire, cosmétique et distribution.



Expert Product Lifecycle Management (PLM).



Solide expérience en méthodes de management de projets, en développement de logiciels et en gestion de bases de données.



Anglais courant.



Mes principales activités visent à optimiser le développement et le déploiement des logiciels pour mes clients :

Soutien avant-vente aux équipes commerciales.

Analyse des besoins clients (Ateliers).

Spécifications des besoins clients (Architecture, modèles de données et processus).

Estimation de la charge de travail.

Direction de projet (contrat, facturation, périmètre, risques, planning, gouvernance).

Définition de méthodes de gestion de projet (agiles ou classiques).

Management d'équipe (priorités, ressources et reporting).

Paramétrage du logiciel.

Gestion des évolutions et des corrections.

Interface avec les équipes R&D et support.

Tests fonctionnels.

Gestion de la relation avec les clients.

Gestion du changement.



Mes compétences :

Oracle

SQL

CSS 3

JavaScript

XML

HTML 5

C++

Java

Développement web

Applications mobiles

Développement applicatif

Scrum

ITIL

CMMI

Direction de projet

Gestion de projet