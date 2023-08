Marion BELLOTEAU

Mes domaines :

Marketing, communication interne et externe, événementiel, web.



Maîtrise des logiciels :

Suite Microsoft Office : word, excel, power point, publisher

Suite Adobe : photoshop, indesign, illustator, premiere

CMS : wordpress, joomla et autres

Langages HTML et CSS

Enquête : sphynx

Suivi de performances : google analytics

Réseaux sociaux : facebook, twitter, youtube, flickr et autres



Mes compétences :

Communication

ECommerce

Webmarketing

Emailing

Marketing

Gestion de projet

Internet

Veille concurrentielle

Gestion de la relation client

Référencement

Evénementiel

SEO