Marion CASTANIÉ

Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en agro-développement international. Actuellement je travaille comme Chargée de mission Bois et Forêt au Conseil Départemental des Yvelines, cependant je recherche un poste en Loire-Atlantique pour la suite de mon parcours professionnel et personnel.



Jai un réel intérêt pour le développement territorial, la protection des ressources naturelles et du patrimoine et la gestion durable des écosystèmes. La mise en oeuvre de stratégies territoriales, le pilotage de projets et lanimation de réseaux et de partenariats sont également des thématiques qui me plaisent.



Mes connaissances :

- biodiversité, écologie, écosystème forestier

- réseaux des acteurs de la biodiversité et de la filière forêt-bois

- aménagement territorial

- politiques publiques environnementales



Mes compétences :

- gestion de projets

- rédaction de documents stratégiques territoriaux

- élaboration et mise en oeuvre de plan d'actions

- gestion de partenariats

- animation d'entretiens/réunions/comités de pilotage

- gestion de marchés financiers, suivi de dossier de subvention

- élaboration et mise en oeuvre de programme d'animations



Mes capacités : adaptabilité, réactivité et être à lécoute de mes interlocuteurs, travail en équipe et en autonomie.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations !