Marion GARNIER

Bonjour,



Je suis actuellement en reconversion professionnelle après avoir exercé 6 ans dans le médico social. Mon métier initial est esthéticienne. Je suis titulaire d'un CAP et d'une formation soin corps. Je souhaite effectuer un brevet professionnel et une formation création d'entreprise afin de monter ma propre structure. J'aimerais avoir des conseils de professionnels qui sont sur le terrain, avoir leurs avis, leurs ressentis et éventuellement des conseils.