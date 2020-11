Je m'appelle Marion Glories, je suis une personne dynamique, créative et polyvalente, qui travaille avec un sourire ... et un café.

Je suis chargée de communication multi-casquettes : j'invente, je dessine, je vectorise, je retouche, je crée, je like... et surtout j'aime travailler avec des équipes dans lesquelles je peux donner le meilleur de moi-même et échanger dans une ambiance conviviale.



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing

Communication

Conception graphique

SEO

Rédaction web

Supports de communication

Création de site web