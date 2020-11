Marion HERVÉ

ça y est je suis Chef de projet digital chez Yaakadev !



Je suis également apprenante dans la formation dispensée par Médiaveille (stage301) pour renforcer mes compétences en Webmarketing et dans le Digital.

Je développe en équipe un site un internet pour une Photographe.

Je développe et déploie la stratégie digitale d'une Association loi 1901.



J'ai déjà à mon actif créé 2 sites internet, 5 ans d'expérience en community management et 7 ans en gestion de projets & travail en équipe (marketing produit, partenariats, print.. )

Formation suivie à la rentrée : https://www.stage301.com/se-former/les-programmes/chef-de-projet-digital-et-innovation-collaborative/



Pour me contacter :

06.79.96.28.96

marion.herve@live.fr