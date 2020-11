Marion JEULIN

Bonjour,



Je suis actuellement directrice adjointe du bureau d'études AGERIN et spécialisée en hydraulique et maîtrise d'oeuvre (8 ans d'expérience).

Je suis diplômée ingénieure de Polytech Montpellier (ex ISIM) en Sciences et Technologies de lEau (STE) et détentrice d'un master 2 en gestion des administrations et des entreprises à lIAE de Montpellier en option chef de projet.



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Management

Autonomie

Chef de projet

Modélisations hydrauliques

Conception et suivi de chantier

Hydraulique

Hydrobiologie