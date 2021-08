Marion LEJEUNE

A travers mes expériences j'ai développé des compétences relationnelles et humaines, tant dans l'accompagnement que dans l'encadrement mais également dans l'analyse et l'adaptabilité aux situations difficiles. Je sais m'adapter et mettre en place des solutions et des outils afin d'accompagner vers l'autonomie et la réussite.

Formée au Cabinet PROGRESS, j'accompagne actuellement des bénéficiaires du RSA à élaborer, à valider, consolider et mettre en place leur projet professionnel afin d'accéder à un emploi pérenne.



Mes compétences :

Conseil

Pédagogie

Vente

Gestion des stocks

Conseil en insertion professionnelle

Elaboration de projet professionnel