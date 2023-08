Professeure d'Art Dramatique au Cours Florent Jeunesse à Montpellier et dans mon propre Atelier Théâtre sur la commune de Montblanc, je suis également Metteure en scène et Comédienne.

J'aime partager mon expérience avec des élèves de tout âge en matière de pratique de l'Art dramatique et de la recherche appliquée au spectacle vivant , de création.



Mes compétences :

Théâtre

Enseignement

Mise en Scène

Comédienne