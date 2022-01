Marion LUCAS

Polyvalente et évoluant dans différents secteurs professionnels, je contribue à la conception et à la réalisation de travaux très différents (projets e-learning, ateliers de formation, projet éditorial, photographies, créations graphiques, dessins et écriture).

Ce qui me motive par-dessus tout, c'est de participer à des projets variés, riches et nouveaux (web, print, scénographie, photographie et expérience digitale).

Autant dans le monde du web que dans celui du print, le but est d'essayer de proposer des expériences particulières avec un regard différent sur le monde. C'est-à-dire avoir l'audace de faire des propositions qui sortent parfois des conventions.

Quand je participe à un nouveau projet, je garde en mémoire cette maxime tout en respectant la philosophie et les objectifs de l'entreprise.



Mes compétences :

Scénographie

Ecriture

Montage vidéo

Captation vidéo

Photographie

Bureautique

Typographie

Conception graphique

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Design graphique

Adobe Flash

ActionScript

HTML

Adobe Dreamweaver

Intégration web

Web design

Sciences du Langage

Psychologie Cognitive

Sémiotique

Animation de formations

Claroline

Moodle

Rich media

E-learning

Conception pédagogique

CSS 3

Ergonomie

Joomla

Wordpress