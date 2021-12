E suis Marion Musso, j'accompagne les audacieux et audacieuses à se libérer du poids du passé, à oser se révéler, retrouver sa vraie identité, améliorer les relations familiales, retrouver la confiance et le lacher-prise même sans la peur du jugement des autres, l'autosabotage et se sentir exclue grâce à mes accompagnements individuels, en groupe et mes ateliers en ligne.



J'aide ceux qui vivent des situation de stress, de peur ou d'angoisses avec mes outils psycho-corporel issus entre autre de l'onto-kinésiologie et de libération énergétique en travaillant sur les méridiens et chakras qui apportent confiance, apaisement et ouverture des potentiels !



Je suis experte dans l'approche psycho-corporelle en prenant en compte votre Être dans la globalité : sur le plan physique, émotionnel, mental et énergétique grâce à une technique douce, simple et efficace. Ma spécialité est basée sur la libération des mémoires transgénérationnelles (bagage familial des anciennes générations), les croyances limitantes inconscientes qui empêchent d'accéder à ses capacités, l'analyse globale de votre énergie vibratoire pour évaluer les priorités à travailler. Ma méthode est précise et efficace pour aller droit à l'essentiel.



Ma mission est daider les personnes à renouer leur véritable nature, être 100% soi même sur le chemin de son essence, pour vivre intensément leur vie