Marion SINTUREL

A lécoute de lenvironnement des entreprises, jai toujours été fière de participer au développement dun projet, au lancement d'un produit/service ou à la réussite dune équipe au travers de mon travail et de mon expertise. Le marketing et la communication sont des domaines qui me passionnent par leur diversité dactions possibles. Ce qui me permet aussi de développer constamment mes compétences et den acquérir de nouvelles au fil de mes expériences.



De nature impliquée, curieuse et motivée, je madapte à lenvironnement dans lequel jévolue et japprends de nouvelles méthodes afin de suivre les tendances actuelles de mon métier.



Jai eu loccasion durant ces dernières années de découvrir différents aspects de ce métier : création graphique (catalogues, outils daide à la vente), organisation événementielle, relations de presse, community management, gestion de projet, refonte de site web... Ces expériences m'ont permis de confirmer mon choix de carrière et de pouvoir offrir aux entreprises, qui m'ont accompagnées et m'accompagne encore, un réel savoir-faire et une grande polyvalence.