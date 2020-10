Marion TETAFORT

Avec une formation scientifique et un esprit axé résultats, j'aime relever des défis dans le domaine médical.

Depuis près de 10 ans, j'ai l'opportunité de construire de nouveaux marchés et de développer des marchés existants dans le medical device. J'ai ainsi acquis au fil des années une grande expertise dans la conduite de résultats, la formulation de stratégies, l'analyse de données, la mise en réseau et l'influence des parties prenantes (Business Manager, médecins, responsables des achats).

Mon profil est pluridisciplinaire ce qui me permet d'entrer rapidement en relation et de fidéliser la clientèle sur le long terme. Bien que j'ai une expérience dans plusieurs spécialités médicales il est indéniable que mon expertise reste l'ophtalmologie et l'optique.

Dune nature résiliente je cherche constamment des solutions et ayant un intérêt pour les nouvelles technologies je suis capable de madapter très rapidement aux demandes du marché. J'aime également travailler en équipe afin de lancer des projets qui donneront une image positive de mon entreprise.

Je reste à disposition pour discuter d'une nouvelle opportunité de croissance avec vous,

Meilleures salutations,