Marius YIMGA

Diplômé de l'UTC-Université de Technologie de Compiègne, j'ai eu l'occasion de renforcer mes connaissances à travers la réalisation d'essais mécaniques sur banc d'essais et post-traitement de résultats d'essais dans des environnements tel que Matlab chez POCLAIN HYDRAULICS. Je me suis par la même occasion perfectionné en simulations numériques et programmation VBA sur Excel grâce à un projet scolaire pour MICHELIN.

Je suis actuellement à la recherche de ma première opportunité dans les domaines

Ci-après: simulation numériques, calculs de structures essais tests et validation et je reste ouvert à vos propositions.



Mes compétences :

Mechanical Design

Mechanical Engineering

Mechanical Testing

Matlab

CATIA

Abaqus Unified FEA

2D

Visual Basic