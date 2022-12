Marjolaine ANDRE

Une expérience reconnue et confirmée dans les achats



FORCE DE PROPOSITION, aide à la DEFINITION et PRISE DE DECISION dans la politique achats de l’entreprise: veille, recueil et analyse des besoins achats auprès des directions métiers, définition de la stratégie



MANAGEMENT d’une équipe d’acheteurs: recrutement, définition des tâches, suivi des dossiers d’appel d’offre et négociations en cours



NEGOCIATION: sur les dossiers stratégiques, en support des acheteurs, sur les escalades



PROJET: Gestion et pilotage des projets achats; mise en place de procédures et méthodologie pour assurer la performance des achats; communication sur les projets en cours et à venir avec les direction métiers de l’entreprise



PERFORMANCE: suivi qualitatif et quantitatif des fournisseurs en place par la mise en place d’indicateurs de performance, la bonne mise en oeuvre des contrats négociés et la gestion des coûts



Mes compétences :

Conduite de projet

Gestion de projet

Négociation commerciale

Suivi fournisseurs

Négociation de contrat

Sourcing

Négociation internationale

Sourcing international

Négociation achats

Achats internationaux