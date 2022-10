Marjorie LEMAIRE

Bonjour,



Ayant suivi un cursus plus axé sur la recherche en histoire de l'art à la Sorbonne, c'est tout à fait naturellement que s'est faite la transition vers la généalogie successorale.

Mon expérience au sein d'un cabinet d'avocat m' a quant à elle apporté un complément en droit de la famille essentiel d'autant que la famille est plus que jamais en évolution.

Forte de maintenant 16 années d'expérience, c'est avec encore plus de plaisir et de ténacité que je poursuis ma carrière de généalogiste successorale.



Bien à vous.



Mes compétences :

Histoire de l'art