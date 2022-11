Marjorie Tilleul

COMMUNITY MANAGEMENT & CRÉATION DE CONTENUS SUR MESURE



Créer du contenu ne suffit plus. Vous souhaitez développer votre notoriété digitale ? Agrandir votre réseau ? Être découvert par de nouveaux prospects ? Il vous faudra instruire, toucher, inspirer : vous différencier !



Le digital est saturé et créer une stratégie digitale cohérente pour ses réseaux sociaux professionnels ne s'improvise pas.



--> Vous êtes en manque d'inspiration sur les sujets à aborder

--> Votre entreprise na pas les ressources internes pour créer du contenu

--> Vous n'avez pas de temps à y consacrer

--> Vos profils et stratégies sont inefficaces



Quel est mon rôle ?

Mon travail consiste à accompagner les petites entreprises et indépendants dans la création dune communication unique. Au quotidien, j'anime leurs différents profils, comptes, pages sur les réseaux sociaux. Je noue des liens émotionnels avec leur audience grâce à des contenus uniques créés pour leur cible.



L'objectif est triple :

- plus de régularité dans les publications

- plus de temps pour les autres tâches

- plus de sérénité



Quelques chiffres illustrants mon background :

- 5 ans de communication digitale

- 50 indépendants formés

- 100 idées de contenu à la minute



Vous souhaitez créer une communication à votre image, qui met votre unicité et vos compétences en avant, pour que vos prospects choisissent de travailler avec VOUS.



Discutons-en !