Marjorie ZEMMOUR

Mes domaines de compétences :



Commercial :

Relation clients, SAV, phoning commercial (5 ans d’expérience).

Gestion des grands comptes, prospection téléphonique et terrain, négociation de partenariats, représentation de l’entreprise sur des salons professionnels (5 ans d’expérience).



Marketing :

Analyse de marché, veille concurrentielle, élaboration de stratégies marketing, définition des objectifs (3 ans d’expérience).



Management :

Recrutement et formation aux produits et techniques de vente d’une équipe de commerciaux terrains et de téléconseillers - 5 à 10 personnes - (3 ans d’expérience).



Langues :

Espagnol et anglais courants, italien langage commercial, portugais intermédiaire.



Je suis persuadée d’avoir le tempérament entreprenant, autonome et pugnace, la mobilité, ainsi que les qualités humaines et relationnelles que vous pourriez rechercher... En témoignent les recommandations que vous trouverez sur mon profil Viadéo !



Je suis à l'écoute d'éventuelles opportunités.



A très bientôt,



Marjorie





Mes compétences :

Commerciale btob

Export

Traduction

Commerce international

Salons internationaux

Gestion administrative

Téléprospection

Gestion de portefeuille

Grands comptes

Prospection internationale

Gestion de la relation client

Vente B2B

Animation d'équipe

Animation commerciale

Négociation commerciale

Animation de réunions

Benchmarking

Suivi clientèle

Vente directe