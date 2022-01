Marlène LANDEMAINE

Originaire de Basse-Normandie.

Je pratique trois langues étrangères, l'anglais, l'espagnol et l'italien, je suis d'ailleurs diplômée

d'un DEUG en langues étrangères. En 2010 j'ai obtenu un BTS AGTL (Animation et Gestion

Touristiques Locales). Et enfin en 2014 j'ai été diplômée d'une Licence professionnelle

Commerce Gestion et Mise en valeur de sites touristiques et culturels.

Ma dernière formation m'a permis d'acquérir de riches enseignements en matière de

commerce, de communication, de marketing et d'événementiel, j'ai d'ailleurs réalisé mon

stage de douze semaines de fin d'études dans une agence événementielle.

J'ai eu l'occasion d'exercer dans des postes d'accueil du public, guidages touristiques,

organisation d'événements et accueil de V.I.P.

A travers mes différentes expériences, j'ai côtoyé des milieux professionnels variés, ce qui a

pleinement favorisé ma polyvalence.

De plus, j'ai régulièrement travaillé en équipe. Je sais m'intégrer donc à un projet collectif, et

représenter les valeurs d'une structure auprès de son public.

Mon intérêt pour le patrimoine local et culturel, ainsi que mon sens du service public, m'ont

amené à créer divers événements et projets, notamment la création d'une visite guidée et de

son livret d'accompagnement.

J'ai eu la chance de voyager, ce qui m'a permis d'améliorer la pratique des langues

étrangères tout particulièrement l'anglais et l'espagnol.



Mes compétences :

langues étrangères

mercatique

communication touristique

patrimoine local

logiciels informatiques

accueil public diversifié et guidage de groupes

SAP PM PRO

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit

Team Building

IPMS