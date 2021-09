Salut pour tout le monde . je suis un technicien spécialisé de methode en fabrication mécanique . j'ai une annéé d'experience comme technicien maintenance mecanique à BRAIKING LAISTING INTERNATIONAL à mékén et des stage de formation au sein d'OCP et Centrale-laitiére. je suis aussi un destinateur de D.A.O d'aprés l'AUTOCAD et SOlidworks. j'aimerai bien de passer des entretien pour evaluer et examiner mes competences



Mes compétences :

Machines tournantes

AutoCAD

SolidWorks