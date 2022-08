Marouen BEN HAJ YAHIA

2010/2013: Responsable flux logistique au sein dun équipementier automobile « Valeo »

2007/2010: Ingénieur Achats au sein de lentreprise RBL REI-Groupe CMI Holding à Angers (49)

Langues:

Français: bilingue

Anglais: (845 au TOEIC)

Arabe: Maternelle

Informatique:

Conception et simulation: Autocad (débutant), CATIA

Bureautique: Word, Excel, Power Point, Outlook

Programmation: Maple, Matlab, C++, Java

ERP : Key User MM sur SAP



Mes compétences :

SAP CO

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Matlab

Java

CATIA

C++

Autocad