Maroun YAZBECK

Expérimenté en gestion des entreprises. Aptitude confirmée à redynamiser et restructurer les organisations, développer et piloter les initiatives stratégiques et saisir les opportunités commerciales émergentes. Orienté résultats, apte à identifier et forger des relations stratégiques avec partenaires, fournisseurs et clients. Dynamique avec d'excellentes compétences relationnelles, de communication et un esprit d'équipe. Expérience internationale Europe, Moyen- Orient, Asie et Amérique du Nord