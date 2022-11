Marsida BUQIKU

Fascinée par la culture, le contact social et les relations publiques,

mes intérêts professionnels convergent vers le développement des outils de communication, l’animation, le conseil

et l’écoute.

J’interviens avec empathie auprès des personnes rencontrant des difficultés

d’ordre social, financier ou familial pour les aider à trouver des solutions

adaptées et durables.



Mes compétences :

Animation

Conseil

Contact aisé

Création

Diplomate

dynamique

Empathie

Gestion de projets

Mobilité

Mobilité internationale

Recherche

Rédaction

Rigoureuse

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Eprise

Rigueur