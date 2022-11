Martial BAUBRY

Je suis actuellement chez Eiffage concession comme Moniteur Sécurité sur la ligne LGV BPL depuis juin 2019 basé à Auvers le Hamon Pays de la Loire, mes activités sont multiples :

Participation à la veille des Équipes

Formation interne TES C,D,M

Suivi des compétences

REX

Enquête sur incident

Auditeur interne



Ma culture ferroviaire me donne de nouveau défit ainsi mon désir de bien faire est mon puissant moteur

....

J'ai débuté ma carrière comme Surveillant des installations électriques en maintenance signalisation , puis contrôleur principal travaux, responsable VT sur la région des Pays de la Loire.



J'ai évolué au sein de l'entreprise SNCF dans le cadre d'un examen interne en 2007.

J'ai participé également à la maintenance et travaux de la LGV sur le secteur Lyonnais pendant 11 ans (astreinte sur le secteur et divers travaux inclus).

Mes formations acquises et compétences au sein de la SNCF sont variés:

PRS, PRG, PRCI,

CDV ITE et UM71,UM71cb

BAL 78,83,

KVB analogique et numérique,

PN SAL2/SAL4,

télésurveillance

DBC......

Les divers travaux ont enrichis mon savoir faire et compétence, ainsi que la maitrise d' exécutions/Assurance qualité et de vérifications techniques depuis 10 ans.