Martial BENAMARA

Depuis mes premières fonctions au Centre Social Didot-Broussais, à Paris (14ème), en tant qu’animateur il y’a maintenant 15 ans, j’ai acquis une solide connaissance de l’environnement propre aux Centres Sociaux et Maisons de Quartier, et des enjeux qui sous-tendent son action : soutien des initiatives locales, mixité sociale, renforcement des solidarités, prévention et réduction des exclusions, participation des habitants et promotion du bénévolat.



En outre j’ai acquis et approfondi depuis 2008 des compétences en termes de gestion, liées aux deux postes de direction que j’ai occupé successivement, au sein de deux collectivités locales différentes. Actuellement j’assume les fonctions de Directeur du Centre de vie Sociale Aimé Césaire à Mantes-la-Jolie.



Ces différentes activités m'ont conduit à développer une bonne faculté d'adaptation, une grande rigueur dans le travail, le sens de l'organisation et de l'initiative, ainsi que de bonnes qualités relationnelles. J'ai la volonté de m'engager totalement auprès de mon futur employeur.



Mes compétences :

Direction de projet

Management d'équipe

Gestion administrative et comptable