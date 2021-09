Martial JUMEAUCOURT

Je suis Webmaster depuis 9 ans chez KADIMAGE, société spécialisée dans les objets publicitaires, cadeaux d'affaires et vêtements personnalisés.



J'aime beaucoup mon travail qui est très variés, j'ai le bonheur de ne pas connaitre l'ennuis. J'aime la complexité et le besoin d'apprendre chaque jour pour me sentir bien. (Et pour le coût je suis très bien servi)



Je passe beaucoup de temps à lire pour apprendre des nouveaux langages, appréhender les changements de demain.



Le SEO me passionne, j'aime comprendre pourquoi et comment.

J'aime la rédaction de contenus, le relationnel avec les clients.

J'aime la réciprocité et les gens droits.

J'aime me sentir utile et aider les gens en difficultés et ou les causes justes.

J'aime échanger et débattre du monde qui nous entoures.



J'aime par-dessus tout le calme, les animaux, mon chien, ma famille, mon fils et ma femme.





