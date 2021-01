Martial LABBE

Après l'obtention d'un diplôme de BTS électronique, j'ai pu acquérir dans divers postes une expérience dans le domaine de la sûreté électronique (systèmes d’alarme anti-intrusion, vidéosurveillance et contrôle d’accès).



J'ai pu développer plusieurs compétences au sein d'entreprises comme Alarmcom, Siemens Fire & Safety, Siemens Security Systems et Eryma Security Systems:

Technicien réalisation et maintenance.

Technicien support de niveau 2.

Formateur produits.

Technico-commercial sédentaire.

Chef de projets.



Grâce à ces fonctions, j'ai une approche clientèle développée au travers de nombreux contacts professionnels dans le domaine bancaire, industriel, pétro-chimique et défense nationale.



Mes compétences :

AutoCAD