Martial PRETELLI

Bonjour,

Mon parcours professionnel a commencé pendant plusieurs années dans différents cabinets comptables. j'y ai fait mes armes au niveau comptable, social et fiscal.

Toutes ces expériences en cabinet m'ont permis d'explorer différentes méthodes et organisation de travail et d'appréhender au mieux le métier.

Parfois il y a des opportunités qu'il faut savoir saisir et je n'ai pu refuser la proposition qui m'était donnée de mettre en place une organisation administrative, comptable et financière au sein d'une société cotée sur Euronext (compartiement C).



Un projet de vie plus tard et me voilà revenu dans le Sud où je j'ai intégré le service comptable de la société Talentia Software.



Mes compétences :

AMF

Budget

Comptabilité

Finance

Gestion sociale

LIASSE FISCALE

Reporting

Fiscalité