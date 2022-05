Martin CHARPENTIER

Reportage institutionnel ( mairie de Rochefort, Communauté de Communes de l'Ile de Ré, Groupe Sup de Co La Rochelle, EIGSI ), reportage et illustration de presse ou de communication ( Agence Andia, clients privés ), évènements ( Francofolies, TEDx La Rochelle ), portraits... Bien que travaillant localement, j'aime passer d'un monde à l'autre, témoigner de l'activité humaine quotidienne, et vivre.



Mes compétences :

Communication

Illustration

Reportage

Photographie

Musique