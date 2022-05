Martin Claude ETO ETO

• Administration réseaux d’entreprises

• Active Directory

• AS/400

• Messagerie d’entreprise (Lotus Notes Domino, Microsoft Exchange)

• Connaissance des Réseaux TCP/IP, DNS. WINS

• brassage informatique

• Windows XP, Vista, Seven

• maintenance informatique (Expert).

• Gestion de Par et Télémaintenance

• Installation d’application de type mainframe de Microsoft (TSE).

• Support aux utilisateurs (help desk) (Expert)

• Suite Bureautique Office 2007

• Help desk micros



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

