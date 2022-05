J'ai commencé à travailler dans l'imprimerie en juillet 1986 chez Moore Paragon.

J'ai été directeur commercial dans l'imprimerie et la reprographie.

j'ai créé ma 1ère société en 2003 et l'actuelle début 2010.

Je connais bien l'ensemble de la chaîne graphique. J'ai également créé une société de routage.

Ce métier me passionne,j'y suis toujours 29 ans plus tard..