Martin Comeau baigne dans la programmation depuis sa tendre enfance. Il a commencé en Basic et en Hexadécimal à ans, il y a donc 33 ans! Il commencera ensuite la réalisation de bases de données plus complexes, notamment pour le compte de l’Académie Culinaire de Montréal puis pour l’IAMCR de l’Université de Montréal. Il occupera ensuite le poste de coordonnateur des communications à l’Association du Barreau canadien, où il procédera à la refonte complète du site Internet, le rendant transactionnel pour la formation continue. Il fondera ensuite son entreprise de création de sites Internet et l’organisme à but non lucratif Réseau Comment Mieux Faire.



La tendance actuelle de laisser croire qu’on peut faire des miracles sur le web pour peu d’efforts explique la dérision que nous avons choisi de mettre en avant sur notre site d’agence web. Concevoir un site Internet est une chose, le rendre attrayant, optimiser son contenu pour le visiteur mais aussi pour les moteurs de recherche, en assurer la sécurité et le suivi des mises à jour, voilà autant de défis qui sont ceux que j’aime à relever. Si vous croyez que les choses méritent d’être bien faites, dès le départ, nous serons heureux de vous servir.



