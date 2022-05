Martin CORTET

FISCALITE PERSONNELLE



- Déclaration de revenus : Résidents, non résidents et frontaliers (plus de 500 déclarations remplies depuis 2008).

- Conseil : optimisation fiscale (suivi sur plusieurs années) – frais pro – revenus fonciers (connaissance approfondie des dispositifs de défiscalisation immobilière Girardin, Borloo, Scellier, Duflot, Pinel) – RCM – BNC – BIC – PV des particuliers –– Succession – Rémunération des dirigeants, mobilité internationale – organisation du patrimoine – ISF.

- Contentieux : Représentation devant l’admi-nistration fiscale et les juridictions administratives et judiciaires (demandes de renseignements, ESFP phase pré-contentieuse et contentieuse).



FISCALITE D'ENTREPRISE



- Création/modification d’entreprises : Formalités au Greffe du TC – formalités d’enregistrement – régime « mère-filles » - fusion/scission/apport partiel d’actifs – suivi de la vie de l’entreprise (PV d’AGO et d’AGE).

- TVA : TVA française, DOM-TOM, intra-communautaire et extracommunautaire – déclara-tions (CA3/CA12).

- Patrimoine professionnel du dirigeant d’entreprise : Organisation, optimisation et transmission du patrimoine (Pacte Dutreil).

- Fiscalité des associations : Sectorisation ou filialisation des activités lucratives.

- Fiscalité des œuvres d’art



COMPETENCES PERSONNELLES



- Autonomie professionnelle

- Développement clientèle et fidélisation

- Aisance relationnelle quel que soit le profil de l’interlocuteur (collaborateurs, professionnels du droit, chefs d’entreprise, cadres, employés)

- Pédagogie

- Développement du réseau professionnel





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

CAPA