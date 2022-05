Martin COUX

Mon expérience professionnelle d’adjoint au responsable associée à mon cursus universitaire Bac+3 à l'IUT d'Annecy le Vieux m'ont permis d'acquérir des compétences diverses et variées au niveau de la distribution, du management et de la vente en général.

Mon dynamisme, ma motivation, mon sens des responsabilités et mes compétences me permettent d'atteindre l'efficacité et l'efficience recherchée par les entreprises.



Mes compétences :

Conseil client

Microsoft Office

Techniques de vente

Grande distribution

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel