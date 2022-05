Martin D'ANJOU

BUM interactif est une agence de contenus du XXIe siècle. Internet et les nouveaux médias sont notre terrain de jeu. Grâce à l'usage efficace de la technologie, nous proposons à nos clients des contenus attractifs et faciles à intégrer dans des secteurs d'activité qui génèrent des revenus grandissants. Depuis 2003, chaque jour, notre équipe basée au Canada et en France assure une couverture exceptionnelle des événements qui façonnent notre vie.



Mes compétences :

Art

Divertissement

Entertainment

Lifestyle

Tourism

Tourisme