Martin DAGORNE

J'ai choisi ce métier pour le plaisir de conduire et d'enseigner à des personnes très différentes. J'aime l'autonomie. C'est un métier riche et varié. Aucune routine, on ne vit jamais les même situations. On se renouvelle chaque jour, puisque l'on a à faire à de l'humain, on doit sans cesse d'adapter aux élèves. Il faut savoir anticiper chaque situation, chaque réaction sur la route.

Avec les élèves il faut savoir être pédagogue, patient et rassurant. Mon métier me passionne.

Mes qualités : Passionné, pédagogue, disponible, rassurant, à l'écoute, diplomate, polyvalent