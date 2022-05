Martin DAHLBENDER

Coordination de l’ensemble des activités administratives, financières des centres de profit (chantiers, exploitations). Suivi comptable et fiscal.

Recrutement, formation et animation du personnel administratif et financier. Gestion du personnel affecté aux projets (expatrié, local).

Organisation et contrôle des flux logistiques (transport maritime, aérien et routier). Approvisionnement, recherche de fournisseurs et négociations.







Mes compétences :

Logistique et Achats

Administration du personnel

Gestion de projets

Administration et Finance

BTP