Martin DAUVERGNE

Après avoir acquis de solides compétences techniques en génie électrique et automatique à l'ENSEEIHT (Toulouse), j'ai orienté mon début de carrière vers le secteur aéronautique avec deux stages respectivement en supply chain et génie industriel.

De nature très curieuse, je suis très enthousiaste à l'idée de découvrir d'autres états d'esprit de nouvelles pratiques.



Mes compétences :

Continuous Improvement

Supply Chain

Maintenance aéronautique

Lean Six Sigma