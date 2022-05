Martin DE BROGLIE

Diplômé de l'EM Lyon, spécialisé en Marketing et Communication, avec un intérêt dans les secteurs du luxe, des spiritueux et de la culture, actuellement à la recherche d'un poste de Chef de projet/ Chef de produit.



J'ai développé une expérience internationale avec notamment un stage à New York et des études en Chine. Je dispose de trois ans d'expérience, ayant notamment occupé les postes de Chef de Produit chez Pernod-Ricard et de Chef de Publicité chez Canal+.



Je suis actuellement à la recherche d'un poste de Chef de projet/Chef de produit.