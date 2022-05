Martin DE KERIMEL

MANAGEMENT

- Recrutement, formation, animation et coordination d'une rédaction locale.

- Optimisation du travail collectif et contrôle permanent de sa bonne et rigoureuse exécution, basé sur un calendrier précis.

- Hiérarchisation et répartition du travail entre les membres d'une équipe des sujets définis collectivement.



JOURNALISME

- Rédaction d'articles de toute nature: enquêtes, reportages, dossiers, éditoriaux.

- Connaissance des problématiques politiques, économiques, sociales, culturelles et sportives.

- Intérêt très marqué pour les questions d'envergure européenne, ainsi que pour leur implication locale.

- Bases théoriques de la photo de presse.



ATOUTS PROFESSIONNELS

- Maîtrise parfaite de l'outil informatique, PC et Mac.

- Parfaite adaptabilité aux supports rédactionnels (Web et papier), ainsi qu'aux différentes périodicités (quotidienne, hebdomadaire et mensuelle).

- Pratique courante de l'anglais et de l'allemand. Bases en italien.