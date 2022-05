Martin DE LAMINNE

Ayant de l'expérience comme représentant commercial dans le secteur de l'alimentaire,

j'ai représenté plusieurs bonnes bières à Montréal, la Ste-Ambroise, la Liefmans aux framboises de Belgique, La 3 Monts du nord de la France, la faxe, le saké Hakutsuru ainsi que la Schoune.



Amoureux des bonnes choses, J'organise la promotion, les dégustations de ces produits.



Je suis actuellement une formation en représentation commerciale pour parfaire mes habilités.



J'ai une formation initiale en aménagement forestier et j'ai effectué de l'inventaire dans le moyen nord en compagnie des ours, loups et gélinottes.



Mes compétences :

Art

COMMERCE

Commercial

Dégustation

Gastronomie

Histoire

Jardinage

Nature

Photographie

Promotion

Représentant

Vin