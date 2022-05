Martin DE MONTGOLFIER

Créée en juin 2004, ATOMICRO est au service des PME/PMI et des professions libérales. Son cœur de métier est la maintenance informatique, l’infogérance et le support utilisateur. Sa vocation est de vous accompagner dans l’ensemble de vos projets informatiques. Notre expérience s’appuie sur 300 références de clients professionnels et nous gérons au quotidien 1000 utilisateurs pour la plupart sous contrats de maintenance.

ATOMICRO a constitué une petite équipe de techniciens et d’ingénieurs spécialisés dans des domaines de compétence variés. Ceci nous permet de répondre à l’ensemble des problématiques informatiques de votre structure.



Les services proposés:

- Gestion et maintenance réseau

- Sécurisation réseau

- Installation et configuration réseau

- Sauvegarde de données (interne et externalisée)

- Dépannage matériel

- Assistance utilisateurs

- Vente de matériel (ordinateur portable ou fixe, serveurs, réseau, périphériques...)

- Conseil/fourniture/installation téléphonie IP

- Conseil/fourniture/installation accès Internet ADSL/SDSL/VDSL



Les points forts:

- Réactivité, efficacité et pédagogie

- tarifs compétitifs



Mes compétences :

Hardware

Maintenance

Informatique

Management