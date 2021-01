Martin est un étudiant fraîchement diplômé de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et de l'Université de Gand. Il est titulaire d'un Master en Droit et d'un Master complémentaire en Conflit et Développement. Au cours de ses études, il s'est spécialisé en droit Européen et International public.



Mes compétences :

Droit international et de l’Union européenne

Droit international