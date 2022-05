Martin Désiré BOULOUMEGUE

Depuis près 20 ans,dans l'industrie Pharmaceutique.

Tour à tour comme délégué médical,superviseur et Responsable d'agence de promotion Médicale pour le compte de BLEDINA/DANONE.

Depuis 2008,Directeur Général IDEPHARMA,Agence de Promotion et de Représentation des produits médicaux et paramédicaux en Afrique noire Francophone.

Actuellement ,nous couvrons l'Afrique centrale et nous sommes en pourparlers avec un partenaire pour le reste des Pays de l'ANF.

Nos compétences:

-Définition et mise en œuvre de la stratégie générale de développement,élaboration des budgets et suivi du compte d'exploitation de la Zone.

-Animation des réseaux de délégation médicale(contrats,recrutements,formations,tournées en duo...).

-Élaboration ,mise en œuvre et suivi de la stratégie de marketing médical(budgets,campagnes,séminaires,matériel promotionne,congrès internationaux).

Nous Travaillons actuellement avec un Laboratoire français,en négociation avec un laboratoire Suisse.