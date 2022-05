Martin DIATTA

Je suis le créateur deArray qui est un annuaire d'entreprises en ligne dédié aux entreprises africaines. SurArray , les membres pourront entrer en contact avec d'autres entreprises du site classées par catégorie et par pays d’Afrique et du monde



A qui s’adresseArray ?



www.bumbou.com est principalement dédié à :



- Ceux qui sont dans le commerce avec l'Afrique

- Ceux qui seraient intéressés par cette zone d'échange.

- Mais également pour les chercheurs d’emplois et stages en Chine et en Afrique…

L’inscription surArray est gratuite.



www.bumbou.com, s’inscrit dans la logique des relations l’Afrique et ses partenaires économiques. En effet après le forum économique Chine-Afrique de 2006, qui a mis en place les bases de la coopération Sino-africaine qui se veut gagnant-gagnant le commerce entre la Chine et l'Afrique a dépassé les 100 milliards de dollard de volume d'échanges, les autres partenaires de l'Afrique sont en grande partie: l'Inde, l'Union Européenne, le Brésil, la Turquie, les USA...;.



www.bumbou.com is a platform of exchange for African companies mainly. It’s an online directory of companies. OnArray, the members will be able to contact the other companies, classified by category and country of Africa and the world. The members can use the services such as the news, the classifieds, and the information about economic rules, tax and customs in countries of Africa….



This website is available in 4 languages:



- French,



- English,



- Chinese,



- Portuguese



For whom is doneArray



www.bumbou.com is mainly dedicated to:



- Those that are in the trade with Africa



- Those that would be interested by this zone of exchange.



- But also for the researchers of employment and internship in Africa…



The registration onArray is free.



Mes compétences :

Africa b to b

Afrique

Business

China

Export

Import

Import Export

Relationship