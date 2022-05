Martin DUPRAZ

Diplômé de l'ESRA (Paris) spécialisation production, je suis actuellement en poste chez Grand Angle Distribution.



J'assiste la responsable des ventes et acquisitions dans ses tâches.



Auparavant j'ai travaillé pendant plusieurs années en tant qu'éditeur vidéo pour la société Mediabilis (Boulogne).

J'ai effectué 3 stages importants, le premier pour la société de production Coyote en tant qu'assistant de production, puis TF1 production où j'ai été stagiaire chargé de production aux bandes annonces, puis Canal Plus comme stagiaire marketing aux sports.

Enfin, de Mars 2011 à Octobre 2012 j'ai été assistant aux achats et coproductions pour la chaîne KTO. J'y assisté la responsable dans ses tâches de visionnage et gestion des documentaires diffusés à l'antenne.



Je suis également chaque année depuis 2008 assistant réalisateur sur le clip du concert annuel des Enfoirés (Paris, Nice et Montpellier).

En tant qu'auto entrepreneur j'ai travaillé comme assistant réalisateur, assistant de production, réalisateur, monteur et photographe pour des clients tels que Bref, We Are the 90's, Surpat, Soixante Circuits et bien d'autres.



Mes compétences :

Achat

Assistanat

Montage

Photo

Production

Programmation